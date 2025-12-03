Piano straordinario per il weekend dell’Immacolata a Napoli | decoro sicurezza e servizi potenziati per 350mila visitatori

2anews.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Weekend dellImmacolata a Napoli: atteso l’arrivo di 350mila visitatori. Infopoint aperti, servizi igienici potenziati e pulizia straordinaria con turni extra nei luoghi più affollati. Nel lungo weekend dell’Immacolata, Napoli si prepara ad accogliere un flusso eccezionale di visitatori. Secondo le stime dell’Osservatorio Urbano del Turismo, tra il 6 e l’8 dicembre la città ospiterà circa . 🔗 Leggi su 2anews.it

piano straordinario per il weekend dell8217immacolata a napoli decoro sicurezza e servizi potenziati per 350mila visitatori

© 2anews.it - Piano straordinario per il weekend dell’Immacolata a Napoli: decoro, sicurezza e servizi potenziati per 350mila visitatori

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

piano straordinario weekend dell8217immacolataNapoli, stimati 350.000 turisti per l'Immacolata: previsto piano straordinario di sicurezza e igiene - Secondo le stime dell’Osservatorio Urbano del Turismo, in occasione del lungo weekend dell’Immacolata, tra il 6 dicembre e l’8 dicembre 2025, Napoli accoglierà ... Scrive msn.com

piano straordinario weekend dell8217immacolataImmacolata a Napoli, 350 mila turisti in arrivo. Tra bagni pubblici e trasporti di notte: il piano - Il piano straordinario del Comune di Napoli per il weekend dell'Immacolata: dai trasporti ai bagni pubblici e ai servizi di pulizia. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piano Straordinario Weekend Dell8217immacolata