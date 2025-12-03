Philipsen | Non è facile ma sogno di vincere la Parigi-Roubaix

Roma, 3 dicembre 2025 - In alcuni i casi il confine tra semplice velocista e uomo da Classiche è molto labile: nella categoria rientra Jasper Philipsen, che una Monumento in carriera la ha già vinto. Ma senza saziarsene.   Le dichiarazioni di Philipsen. Si tratta della Milano-Sanremo 2024, conquistata battendo in volata Michael Matthews e Tadej Pogacar, non esattamente avversari di poco conto: il vero tarlo del belga, come confessato ai microfoni di Nieuwsblad, è la Parigi-Roubaix, nella quale sono arrivati due secondi posti di fila, nel 2023 e nel 2024. "La Parigi-Roubaix è davvero la corsa per cui vivo, che mi scatena una grande passione e che mi fa emozionare al solo pensarci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

