Philips Lumea l' alleato per l' epilazione a casa compie 15 anni

Ricerca e innovazione sono gli ingredienti chiave della storia di successo del brand, che da ben 15 anni è al fianco delle donne con dispositivi a luce pulsata sempre più performanti, intelligenti e capaci di assecondare ogni singola esigenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Philips Lumea, l'alleato per l'epilazione a casa compie 15 anni

Approfondisci con queste news

Philips Lumea 8000 Series, dispositivo di epilazione IPL 279,99€ anziché 479,99€! Guardalo su Amazon : https://www.amazon.it/dp/B09RKCD7DS/?tag=offerteamazonbot-21&psc=1 - facebook.com Vai su Facebook

Philips Lumea, l'alleato per l'epilazione a casa compie 15 anni - Ricerca e innovazione sono gli ingredienti chiave della storia di successo del brand, che da ben 15 anni è al fianco delle donne con dispositivi a luce pulsata sempre più performanti, intelligenti e c ... Lo riporta vanityfair.it

Pratico e intelligente: e se il regalo da far trovare sotto l'albero fosse un device per l'epilazione? - Philips Lumea, in questi 15 anni di vita, ha fatto passi da gigante migliorando efficacia e prestazioni nella rimozione dei peli anche grazie all'intelligenza artificiale. Segnala vanityfair.it

Depilazione duratura senza stress: Philips Lumea Serie 8000 con tecnologia IPL per una rimozione indolore in SUPER OFFERTA - Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 36% sul Lumea 8000, il dispositivo di depilazione IPL che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 359,99€. Scrive quotidiano.net