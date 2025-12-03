"Serve subito un commissario straordinario e lo dico e lo chiedo non tanto nel mio ruolo di rappresentante delle istituzioni ma come fruitore di quella infrastruttura che percorro dalle 4 alle 8 volte a settimana". Lo afferma il consigliere regionale di Fdi, Diego Petrucci, in una lettera a La Nazione precisando che "una messa in sicurezza ottimale richiede tempi lunghi e risorse straordinarie, ma è altrettanto vero che alcuni interventi avrebbero un costo molto contenuto e potrebbero migliorare in maniera significativa la situazione: la corsia di emergenza è necessaria ovunque ma i problemi strutturali sono legati a pochi tratti sui quali potrebbero essere fatti interventi mirati e quelli urgentissimi sono la realizzazione della terza corsia in direzione Firenze all’altezza dello svincolo di entrata nella A1 e i corridoi di uscita più lunghi all’altezza delle uscite di Scandicci e Lastra a Signa in direzione mare, mentre nel medio periodo è possibile prevedere corridoi di uscita più lunghi a Empoli, San Miniato e Santa Croce in entrambe le direzioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Petrucci (FdI): "Serve subito un commissario"