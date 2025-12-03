Petardo esplode davanti a un bar si indaga tra tifoserie
Un grosso petardo è esploso ieri sera lungo via Valle dei Santi a Sant’Angelo in Theodice, frazione di Cassino (Frosinone) provocando danni materiali a una fioriera esterna di un bar, senza però interessare la struttura dell’edificio. L’allarme è stato dato dal proprietario del locale, che ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
