Pescatori contro Bruxelles | l’11 dicembre sciopero bianco nel Mediterraneo
Roma, 3 dicembre 2025 – “Siamo pronti a mobilitare l’intera categoria dei pescatori per respingere l’ennesimo attacco della Commissione europea, che sta infliggendo un colpo mortale al settore con nuove irragionevoli e immotivate restrizioni. P er l’11 dicembre abbiamo convocato uno sciopero bianco: in tutto il Mediterraneo le imbarcazioni attiveranno la sirena in segno di protesta. Intanto, condividiamo e supportiamo l’azione del governo in Agrifish”. Così Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale dell’Unci AgroAlimentare. “I lavoratori e le imprese del comparto ittico – prosegue il dirigente dell’associazione del mondo cooperativistico – da anni si fanno carico della necessità di ammodernare e adeguare le attività di pesca a criteri di sostenibilità ambientale, promuovendo anche la sostenibilità economica e occupazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
