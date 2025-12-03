Perugia protagonista a Guadalajara | il Rettore Marianelli parla delle sfide delle università

Le università si trovano oggi a fronteggiare un momento complesso, segnato da cambiamenti climatici, tecnologici, sanitari e sociali. Questo è emerso nel panel “La universidad en el futuro. La universidad ante el complejo escenario mundial”, organizzato nell’ambito della Feria Internacional del Libro di Guadalajara (FIL), a cui hanno partecipato rettori e accademici di istituzioni internazionali. La Rettora della Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, ha sottolineato l’urgenza per le università di tornare alle proprie radici, riaffermando la loro funzione di luoghi di riflessione e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia protagonista a Guadalajara: il Rettore Marianelli parla delle sfide delle università

