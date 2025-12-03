Perugia | prende a calci e pugni il cliente di un negozio

Prende a calci e pugni il cliente di un negozio sospettato di aver nascosto della merce sotto gli indumenti, arrestato 42enne con precedenti per lesioni personali aggravate.È successo a Madonna Alta all’interno di un esercizio commerciale. Come si legge dalla ricostruzione della polizia il 42enne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia: prende a calci e pugni il cliente di un negozio

