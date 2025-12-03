Perugia | prende a calci e pugni il cliente di un negozio

Perugiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende a calci e pugni il cliente di un negozio sospettato di aver nascosto della merce sotto gli indumenti, arrestato 42enne con precedenti per lesioni personali aggravate.È successo a Madonna Alta all’interno di un esercizio commerciale. Come si legge dalla ricostruzione della polizia il 42enne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

perugia prende a calci e pugni il cliente di un negozio

© Perugiatoday.it - Perugia: prende a calci e pugni il cliente di un negozio

Argomenti simili trattati di recente

Perugia, calci e pugni al cliente di un negozio: arrestato addetto alla sicurezza - Un cliente è stato aggredito nelle scorse ore in un negozio di Madonna Alta, a Perugia, da un addetto alla sicurezza di 42 anni, arrestato dalla polizia per lesioni personali aggravate. Riporta umbria24.it

perugia prende calci pugniSospetta che un cliente abbia rubato della merce e lo aggredisce con calci e pugni: arrestato 42enne - Vigilante sospetta che un cliente abbia rubato della merce e lo aggredisce con calci e pugni. Si legge su corrieredellumbria.it

Catania, prende a calci e pugni la moglie malata: arrestato un 34enne - La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 34 anni, noto alle forze dell'ordine, che, nella mattinata di martedì scorso, si è scagliato con violenza contro la moglie, colpendola più volte con ... Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Prende Calci Pugni