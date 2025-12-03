perugia basta passi falsi faccia a faccia alla ripresa

Un faccia a faccia necessario, per evitare nuove brutte figure come quella maturata ad Alessandria contro la Juventus Next Gen. Riccardo Gaucci e Giovanni Tedesco non hanno smaltito la delusione. Il giorno dopo la sconfitta, insieme a Novellino, si sono ritrovati subito a Pian di Massiano per analizzare il momento. “Siamo avvelenati“, avevano fatto sapere. E il malumore ieri lo hanno esternato senza mezze misure alla squadra, alla ripresa dopo il giorno libero. Il confronto avviene sempre quando il gruppo riprende gli allenamenti, ma stavolta i toni diversi. Il tecnico e il dirigente hanno fatto capire che il passo falso deve restare un episodio isolato, soprattutto che non sono più ammesse prestazioni così sottotono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

