Perde il controllo dell’auto colpisce transenna e finisce contro lo scuolabus

UGGIANO LA CHIESA – Ha perso il controllo della sua auto, una piccola utilitaria, colpendo una transenna posta in prossimità delle scuole elementari cittadine, finendo contro uno scuolabus: spavento questa mattina, a Uggiano La Chiesa, dove un uomo del posto, in circostanze ancora da chiarire, a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale Ceresolo, un passante la vede e lancia l'allarme: 24enne miracolata, si è salvata da sola - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Braccianese, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto 23enne ift.tt/2oQFrH3 Vai su X

Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla Sassari-Porto Torres: ferito un 30enne - Sassari Paura nel pomeriggio di oggi martedì 2 dicembre lungo la strada che da Porto Torres conduce a Sassari. Riporta lanuovasardegna.it

Salerno, perde il controllo dell'auto muore 54enne: chi ere Giovanni Spera - Anche nella giornata di ieri si è registrato, purtroppo, un nuovo incidente mortale. Si legge su ilmattino.it

Perde il controllo dell'auto, 19enne finisce contro la recinzione di una casa: l'incidente ripreso dalle telecamere di sicurezza VIDEO - Incidente nella serata di domenica 30 novembre in via Emilio Bongiovanni nel Comune di Montebelluna: un'auto, una Peugeot 107, è ... Come scrive ilgazzettino.it

Perde il controllo dell'auto e precipita nel canale: tre le vittime - La tragedia è avvenuta nel nuorese: il conducente e gli altri due passeggeri sarebbero morti sul colpo ... Scrive today.it