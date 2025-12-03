Perde il controllo del furgone e finisce nel canale di irrigazione

È una tragedia sfiorata quella avvenuta martedì mattina, 2 dicembre, lungo una strada del territorio comunale di Bronzolo: un uomo a bordo di un furgone ha perso il controllo del veicolo ed è finito in un canale di irrigazione.Ancora non si conoscono con esattezza le dinamiche dell’incidente. Si. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Perde il controllo del furgone e finisce nel canale di irrigazione

