Percorsi Indire Sostegno da oggi lezioni di recupero

Percorsi Indire Sostegno: da oggi le lezioni di recupero. Per accedere a esame finale serve 90% di presenze. AVVISO L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Comitato Uniti per Indire denuncia un fatto curioso: un Ateneo della penisola chiede ai corsisti iscritti ai percorsi di specializzazione per il sostegno una "tassa d'esame" di 150 euro non prevista della norme. - facebook.com Vai su Facebook

Formazione sostegno INDIRE: corsisti chiedono più organizzazione per prova finale. “Serve precisione” Vai su X

Percorsi Indire e TFA sostegno: punteggio equiparato nelle GPS. Pillole di Question Time - Nel question time del 25 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... orizzontescuola.it scrive

Corsi Indire sostegno, prove intermedie il 13 dicembre. Pubblicato anche il calendario delle lezioni di recupero - La prova intermedia dei percorsi Indire su sostegno è prevista il giorno sabato 13 dicembre alle ore 15,00. Scrive tecnicadellascuola.it

Percorsi su sostegno Indire: prova intermedia il 13 dicembre. AVVISO con sedi e FAQ - La prova intermedia relativa ai percorsi formativi per i docenti di sostegno, gestiti da Indire, è programmata per sabato 13 dicembre 2025, con inizio alle ore 15:00. Si legge su orizzontescuola.it

Docenti – Al via i nuovi percorsi abilitanti, possono partecipare anche chi sta per completare i percorsi INDIRE - Biellaforma srls, il polo di studi di Università eCampus e Link Campus University, ha attivato i Percorsi Abilitanti da 30 CFU, istituiti ai sensi dell’Art. Segnala informazionescuola.it

Prova intermedia per i corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno: ecco la data, le sedi e le FAQ - INDIRE ha pubblicato il calendario relativo alla prova intermedia dei corsi di specializzazione sul sostegno. Riporta ticonsiglio.com

Sostegno Indire, prove intermedie il 13 dicembre: sedi, documenti da presentare e altre indicazioni. Le faq - La prova intermedia dei percorsi Indire su sostegno è prevista il giorno sabato 13 dicembre alle ore 15,00. Riporta tecnicadellascuola.it