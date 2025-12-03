Perché Zerocalcare diserta nuovamente Più Libri Più Liberi la scelta divide e fa discutere

Zerocalcare: ‘C’è una casa editrice che c’ha tutta roba che onestamente pare nazista’. Zerocalcare, nome d’arte di Michele Rech, non parteciperà nemmeno quest’anno alla fiera Più Libri Più Liberi. A spingerlo alla decisione è la presenza tra gli stand della casa editrice Passaggio al Bosco, che il fumettista accusa apertamente di pubblicare testi «che onestamente sembra nazista». L’annuncio arriva tramite un video diffuso sui social, nel suo stile: un monologo a fumetti accompagnato dalla didascalia «Purtroppo ognuno c’ha i suoi tavolotti, questo è il mio». A ruota si sono sfilati anche altri autori, tra cui Valerio Nicolosi, mentre varie personalità del mondo culturale hanno espresso sostegno alla scelta del fumettista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

