Perché Tarantino ce l’ha con Paul Dano | la critica durissima che divide i social

3 dic 2025

Negli ultimi giorni hanno fatto discutere le dichiarazioni di Quentin Tarantino su Paul Dano, rilasciate durante un intervento al podcast di Bret Easton Ellis. Nel presentare la sua lista dei migliori film del XXI secolo, il regista ha elogiato Il petroliere di Paul Thomas Anderson, definendolo uno dei titoli più alti della cinematografia contemporanea. Ma l’ammirazione non ha impedito a Tarantino di individuare, a suo giudizio, un elemento che avrebbe compromesso la perfezione del film: l’interpretazione di Paul Dano. Il commento, formulato con toni particolarmente duri, ha immediatamente alimentato un dibattito acceso, riportando al centro la discussione sul casting, sull’equilibrio tra attori in scena e sulla costruzione delle dinamiche drammatiche in un’opera ormai considerata un classico moderno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

