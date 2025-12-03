Perché Stellantis vola in Borsa oggi

Roma, 3 dicembre 2025 - Il titolo di Stellantis mette il turbo in Borsa oggi. A Piazza Affari a metà mattinata segnava un rialzo di quasi l'8% dopo i giudizi positivi degli analisti e le indiscrezioni che parlano di standard energetici meno rigidi per le auto sul mercato degli Stati Uniti. Ubs e Intermonte hanno alzato il rating del gruppo automobilistico, mentre i media americani anticipano un incontro dei costruttori d'auto negli con il presidente Donadl Trump, a cui dovrebbe partecipare anche l'amministratore delegato Antonio Filosa. Di ieri inoltre la notizia che la Commissione Ue potrebbe rinviare "di alcune settimane" l'adozione del pacchetto sull'automotive, inclusa la revisione delle norme che dal 2035 imporranno lo stop ai motori termici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Perché Stellantis vola in Borsa oggi

Approfondisci con queste news

L’azienda @Stellantis @StellantisIT che tiene ferma la mia auto (e chissà quelle di quanti altri clienti) da 2 mesi e 20gg perché manca la fornitura di un pezzo di ricambio (che non si sa quando arriverà) premia 54 tra i suoi fornitori per l’eccellenza No Non é un Vai su X

STRANE STRATEGIE DI STELLANTIS: PERCHE' DS HA PIU' MODELLI DI ALFA ROMEO E LANCIA? Il gruppo Stellantis continua a destare interrogativi, soprattutto riguardo ai suoi marchi premium. DS Automobiles, con una gamma già ricca di modelli come - facebook.com Vai su Facebook

Perché Stellantis vola in Borsa oggi - Ubs e Intermonte hanno alzato il rating, mentre si parla di standard energetici meno rigidi per le auto sul mercato degli Stati Uniti ... Riporta quotidiano.net

Stellantis scatta a Piazza Affari: perché secondo gli analisti ora è il momento di comprare l’azione - Gli analisti vedono segnali di svolta per il gruppo dell’auto e alzano le stime: nuovi scenari su mercato, margini e strategie riaccendono l’interesse degli investitori ... Come scrive milanofinanza.it

Borsa: Milano debole con crollo Stellantis, vola Campari, ok Tim - Nessuna reazione dei mercati azionari del Vecchio continente alla decisione della Bce di lasciare i tassi invariati: le Borse hanno chiuso senza una direzione precisa, con la peggiore che è stata ... Riporta ansa.it

Borsa: Europa cauta nell'attesa della Bce, a Milano vola Campari, giu' Stellantis - Borse europee contrastate in avvio, con gli investitori cauti nell'attesa delle decisioni che adottera' la ... Si legge su ilsole24ore.com

Borsa: Europa mista con trimestrali in focus, a Milano (+0,5%) bene Fineco e Stellantis - L'Europa si muove a due velocita' a meta' seduta, con gli investitori che aspettano la ... Lo riporta ilsole24ore.com

Senza batterie, si ferma Melfi. Stellantis cade in Borsa: -9% - Le incertezze sul rilancio di Stellantis nell’era post Tavares, soprattutto sul fronte dell’offerta ibrida, spaventano i mercati. Scrive ilmessaggero.it