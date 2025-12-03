La notte di Bruxelles è stata scossa dal rilascio di Federica Mogherini, tornata libera dopo ore di fermo che hanno agitato gli ambienti della diplomazia europea. L’ex Alta rappresentante della politica estera Ue è stata trattenuta dagli inquirenti belgi per un lungo interrogatorio, al termine del quale è stata rimessa in libertà. L’indagine, però, resta aperta e intatta: al centro c’è un presunto illecito legato a un programma di formazione finanziato dall’Ue da 900 mila euro, un filone investigativo che ha portato al clamoroso blitz nelle sedi dell’ European External Action Service (EEAS) e del College of Europe di Bruges. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Perché proprio adesso!”. Mogherini arrestata e rilasciata, il retroscena