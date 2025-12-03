Perché lo stop della BCE sugli asset russi è un colpo durissimo per l’Ucraina

Bruxelles, 3 dicembre 2025 – Il gran rifiuto della Banca Centrale Europea di fornire un prestito da 140 miliardi di euro per l’Ucraina rappresenta la peggior notizia possibile per Kiev, forse anche più del mancato accordo tra Witkoff e Putin nel vertice di ieri a Mosca ( leggi qui ). La BCE non ha infatti dato il via libera alla garanzia degli asset russi, come proposto dalla Commissione europea, che sperava di poter così finanziare il cosiddetto “prestito di riparazione”; gli asset russi sono infatti pari a circa 200 miliardi di euro, attualmente detenuti dall’istituto finanziario Euroclear. La Russia ne resta proprietaria, ma non può esercitare i relativi diritti in quanto congelati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it