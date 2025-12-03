Perché il dottore non compare nella guerra tra terra e mare spiega il showrunner di doctor who

anticipazioni sulla nuova serie di “doctor who”: assenza del dottore e focus sui mostri without intervention. La prossima produzione spin-off di Doctor Who si distingue per un approccio inusuale, in cui il celebre protagonista, il Dottore e la TARDIS, non saranno presenti. Un’innovazione che amplia la narrazione verso temi più maturi, lasciando spazio a mostri classici, come i Sea Devils, in un contesto senza l’intervento del Time Lord. La serie si concentrerà sulle dinamiche umane e sulle creature marine che emergono dall’oceano, mettendo in luce nuovi aspetti del franchise e approfondendo le culture di popolazioni aliene e terrestri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

