Un terremoto giudiziario che scuote il cuore dell’Unione. Il fermo di Federica Mogherini, figura simbolo della diplomazia europea ed ex Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri, non è solo una vicenda giudiziaria. È il sintomo di una crepa profonda in quel circuito istituzionale che dovrebbe formare, selezionare e legittimare la classe dirigente europea. Con lei sono stati fermati Stefano Sannino, uno dei funzionari più potenti del corpo diplomatico UE, ed Enzo Zegretti, alto responsabile dei programmi di formazione al Collegio d’Europa di Bruges. Il mosaico che emerge dall’inchiesta belga mostra un possibile corto circuito tra istituzioni e centri di formazione, tra chi produce regole e chi le influenza, tra chi gestisce fondi e chi li riceve. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Perché il caso Mogherini è un monito per l'Unione Europea