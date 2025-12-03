Perché Federica Mogherini è indagata | cosa c'è nell'inchiesta sui fondi per il Collegio d'Europa

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Alta rappresentate dell'Ue per gli Affari esteri, Federica Mogherini, è stata fermata e interrogata ieri dalla Procura europea: è indagata in un caso che riguarda fondi milionari vinti dal Collegio d'Europa, l'istituzione che guida dal 2020. Secondo gli inquirenti, sarebbe stata informata in anticipo dei requisiti richiesti per vincere un bando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

