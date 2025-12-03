Perché dovrebbero essere i carabinieri a rifiutare l'Ambrogio d'oro per la morte del 19enne Ramy Elgaml
Anche se sono convinti che l'indagine finirà in nulla, i carabinieri di Milan non dovrebbero accettare l'Ambrogino d'oro. Perché un'operazione di polizia che finisce con un morto non è mai tecnicamente un successo, che che ne dicano la destra o la sinistra. E loro, da tecnici, lo devono sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
