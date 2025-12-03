Perché contro i femminicidi oltre alla legge serve la coscienza

Con voto unanime del Parlamento, caso più unico che raro, è diventato legge il pacchetto di norme approntato dal governo per combattere i femminicidi. Alcuni dati indicano l’insufficienza della strategia di contrasto messa in atto da Forze dell’ordine e magistratura: 2.746 ammonimenti per stalking e revenge porn (diffusione di immagini o video sessualmente espliciti); 5.858 avvertimenti del questore; 415 arresti in flagranza e 5.700 braccialetti elettronici. Codice rosso attivato in tutto il Paese. Manifestazioni e cortei per dire basta alle troppe tragedie, alcune addirittura consumate nella giornata del 25 novembre dedicata alla condanna della violenza di genere (personalmente propendo per l’espressione “violenza degenere”). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Perché contro i femminicidi oltre alla legge serve la coscienza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il disegno di legge sul femminicidio voluto dal Governo viene presentato come l’unica soluzione per fermare la violenza: non è così, non è l’unica soluzione e non è neanche la più efficace. Questo Ddl non fermerà la violenza di genere né i femminicidi perché - facebook.com Vai su Facebook

25 Novembre, le nuove leggi contro la violenza sulle donne: dal libero consenso al reato di femminicidio - Dalla legge sul libero consenso a quella per l'introduzione del reato di femminicidio, sono due le nuove norme in discussione in Parlamento mentre si celebra ... Riporta lapresse.it

Trento contro i femminicidi: in chiesa una sedia (rossa) resta vuota - A tenere il “posto occupato” a memoria delle donne che non ci potranno più entrare perché vittime di femminicidio o ... Si legge su avvenire.it

Sedia vuota contro i femminicidi, appello del difensore civico - Un appello urgente del difensore civico della Sardegna, Marco Enrico, per un impegno corale contro il femminicidio e l'invito a un gesto simbolico per il 25 novembre (Giornata Internazionale per ... Come scrive ansa.it

“Sfruttate i femminicidi”. Valditara contro le opposizioni, scontro alla Camera sull’educazione sessuale a scuola - Roma, 12 novembre 2025 – Mattinata movimentata alla Camera dei deputati dove oggi si discuteva del controverso ddl Valdidara sul consenso informato a scuola. Lo riporta quotidiano.net

In direzione contraria – Contro i femminicidi non basta un reato: così fallisce l’ossessione securitaria della destra - Ogni mattina andiamo alla scoperta delle notizie principali che troverete sul giornale. Come scrive ilfattoquotidiano.it

'Femminicidi sono soltanto omicidi', polemica su consigliera Fdi - "Quelli che voi chiamate femminicidi sono soltanto omicidi perché per me maschi e femmine sono uguali". Da ansa.it