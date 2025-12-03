Roma, 3 dicembre 2025 – OpenAI mette in pausa i piani pubblicitari e concentra tutte le risorse sul miglioramento di ChatGPT. È il segnale più evidente dell’allarme lanciato da Sam Altman che nelle scorse ore ha dichiarato un vero “codice rosso” interno. L’obiettivo è evitare che il chatbot perda terreno rispetto ai rivali più aggressivi, in primis Google e Anthropic. Scopriamo di più. La sfida tecnologica. Secondo alcuni rumors, il numero uno dell’azienda, Sam Altman avrebbe chiesto ai team di accelerare su tre fronti: personalizzazione dell’esperienza utente, velocità e affidabilità del modello, qualità dell’immagine generata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché ChatGPT ora frena sulla pubblicità: la decisione di Sam Altman