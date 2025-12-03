Perché ChatGPT ora frena sulla pubblicità | la decisione di Sam Altman
Roma, 3 dicembre 2025 – OpenAI mette in pausa i piani pubblicitari e concentra tutte le risorse sul miglioramento di ChatGPT. È il segnale più evidente dell’allarme lanciato da Sam Altman che nelle scorse ore ha dichiarato un vero “codice rosso” interno. L’obiettivo è evitare che il chatbot perda terreno rispetto ai rivali più aggressivi, in primis Google e Anthropic. Scopriamo di più. La sfida tecnologica. Secondo alcuni rumors, il numero uno dell’azienda, Sam Altman avrebbe chiesto ai team di accelerare su tre fronti: personalizzazione dell’esperienza utente, velocità e affidabilità del modello, qualità dell’immagine generata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Poco dopo l’avvento di ChatGpt, molte scuole americane hanno vietato l’uso di ChatGpt sui loro server perché “danneggia il pensiero critico e la capacità di risolvere i problemi degli studenti”. Cinque mesi dopo, hanno cambiato idea: “ChatGpt ha colto le nostr - facebook.com Vai su Facebook
Gemini e Claude battono ChatGPT, ecco perché punto-informatico.it/gemini-claude-… #ChatGPT #gemini3 #claude Vai su X
“Le nostre GPU si stanno fondendo, rallentate”: OpenAI frena la creazione di immagini in stile Ghibli su ChatGPT, l’appello di Sam Altman agli utenti - Sognate un ritratto nello stile sognante e inconfondibile dello Studio Ghibli, magari realizzato con un clic grazie all’intelligenza artificiale? Lo riporta ilfattoquotidiano.it