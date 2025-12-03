Perché Alice Campello e Morata sono di nuovo in crisi c’è una terza persona

Tra Alice Campello e Alvaro Morata è tornata la tempesta. Di nuovo. A soli dieci mesi dalla riconciliazione, che ha fatto gioire i fan più romantici, la coppia si trova al centro di una nuova crisi, più rumorosa del previsto e allo stesso tempo avvolta in un silenzio che fa discutere. E mentre i diretti interessati scelgono di non parlare – ma hanno tolto alcuni riferimenti coniugali sui rispettivi account social – a riempire il vuoto ci pensano i media spagnoli, che da giorni alimentano un vortice di indiscrezioni, rivelazioni e retroscena. L’ultima ha sorpreso un po’ tutti: tra Alice e Morata ci sarebbe l’ombra di una terza persona. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Perché Alice Campello e Morata sono di nuovo in crisi, “c’è una terza persona”

