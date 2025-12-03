Perché alcuni cani sembrano più intelligenti di altri? La razza non c'entra | conta l'individualità

Uno studio condotto da un team internazionale ha svelato cosa si cela nella mente dei cosiddetti "genius dog": non è questione di razza e nemmeno di addestramento ma di individualità. Ogni cane ha la sua personalità e i più bravi a collegare suoni ad oggetti sono quelli che hanno maggior autocontrollo, curiosità e capacità di concentrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it