Perché alcuni cani sembrano più intelligenti di altri? La razza non c'entra | conta l'individualità

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio condotto da un team internazionale ha svelato cosa si cela nella mente dei cosiddetti "genius dog": non è questione di razza e nemmeno di addestramento ma di individualità. Ogni cane ha la sua personalità e i più bravi a collegare suoni ad oggetti sono quelli che hanno maggior autocontrollo, curiosità e capacità di concentrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

perch233 alcuni cani sembranoPerché alcuni cani sembrano “più intelligenti” di altri? La razza non c’entra: conta l’individualità - Uno studio condotto da un team internazionale ha svelato cosa si cela nella mente dei cosiddetti "genius dog": non è questione di razza e nemmeno ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Alcuni Cani Sembrano