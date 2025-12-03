Perché 2mila bambini delle scuole di Milano stanno mangiando solo riso in bianco e pollo da una settimana

Riso in bianco e petto di pollo. Tutti i giorni, da una settimana. È quanto si ritrovano nel piatto i bambini delle scuole milanesi che, per varie ragioni (allergie, intolleranze o diete particolari) ricorrono a un menù speciale. Il motivo? Uno solo: un attacco hacker ha paralizzato Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

