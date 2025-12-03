Pera il piano di rilancio dell’Igp | Ecco il nostro frutto gourmet

di Giovanni Di Caprio BOLOGNA Un frutto, tanti spicchi. Grazie al Consorzio della Pera dell’Emilia-Romagna Igp, il prodotto più importante del territorio in termini di volumi torna protagonista con una doppia strategia. Dal debutto nel canale Ho.re.ca (hotellerie-restaurant-café) con Il perfetto frutto gourmet, pensato per coinvolgere chef e professionisti della ristorazione, al ritorno di una comunicazione incentrata su salute, benessere e stile di vita attivo. Due progetti diversi ma accomunati dalla stessa missione: valorizzare un’eccellenza che nasce da una filiera corta, sostenibile e Igp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

