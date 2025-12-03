Per Napoli-Cagliari chiuso svincolo Fuorigrotta Tangenziale

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della partita di Coppia Italia allo stadio Maradona di Napoli lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19:00 di oggi, mercoledì 3 dicembre, fino a cessate esigenze. Lo rende noto un comunicato. Il provvedimento è stato adottato su richiesta della Prefettura. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di Agnano. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Per Napoli-Cagliari, chiuso svincolo Fuorigrotta Tangenziale

