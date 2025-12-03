Per Napoli-Cagliari chiuso lo svincolo Fuorigrotta della Tangenziale

Lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale sarà chiuso in occasione della partita Napoli-Cagliari di Coppa Italia che si disputerà questa sera allo stadio Maradona. In occasione della partita Napoli-Cagliari di Coppa Italia allo stadio Maradona di Napoli lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Per Napoli-Cagliari chiuso lo svincolo Fuorigrotta della Tangenziale

