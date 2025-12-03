Per l’inaugurazione della mostra dedicata alla regina Victoria Eugenia Letizia di Spagna ha sfoggiato un look elegante e misurato

Per l’inaugurazione della mostra dedicata alla regina Victoria Eugenia, Letizia di Spagna  ha sfoggiato un look elegante e misurato, perfettamente in linea con il tono istituzionale dell’evento. Per l’occasione, la regina ha scelto un tailleur in tweed realizzato dall’organizzazione no profit APRAMP, progetto che promuove l’inclusione sociale attraverso la moda. Il completo, dalla linea pulita e dalle proporzioni armoniche, è stato abbinato a un cappotto in lana di Carolina Herrera, che ha impreziosito la mise con un tocco di classicità e raffinatezza. L’outfit è stato completato con accessori coordinati: pumps minimal di Magrit e una borsa di Carolina Herrera che richiama i toni del capospalla, creando un effetto di continuità cromatica. 🔗 Leggi su Amica.it

