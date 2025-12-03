Per l’inaugurazione della mostra dedicata alla regina Victoria Eugenia Letizia di Spagna ha sfoggiato un look elegante e misurato
Per l’inaugurazione della mostra dedicata alla regina Victoria Eugenia, Letizia di Spagna ha sfoggiato un look elegante e misurato, perfettamente in linea con il tono istituzionale dell’evento. Per l’occasione, la regina ha scelto un tailleur in tweed realizzato dall’organizzazione no profit APRAMP, progetto che promuove l’inclusione sociale attraverso la moda. Il completo, dalla linea pulita e dalle proporzioni armoniche, è stato abbinato a un cappotto in lana di Carolina Herrera, che ha impreziosito la mise con un tocco di classicità e raffinatezza. L’outfit è stato completato con accessori coordinati: pumps minimal di Magrit e una borsa di Carolina Herrera che richiama i toni del capospalla, creando un effetto di continuità cromatica. 🔗 Leggi su Amica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MOSTRA “I MIEI COLORI” di Rita Milani Si rinnova l’invito all’inaugurazione della mostra di Rita Milani, che si terrà sabato 6 dicembre alle ore 10:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Morengo aperta a tutta la cittadinanza. Al termine dell’inaugur - facebook.com Vai su Facebook
Marie Antoinette Style. Arriva al V&A Museum di Londra una mostra dedicata alla regina dello stile tra eccesso e glamour - La mostra più attesa dell’autunno londinese (e forse anche della London Fashion Week PE26) è finalmente arrivata al V&A Museum: Marie Antoinette Style. vogue.it scrive