Per le elementari | colabrodo lavori a primavera

Il bando era stato espletato in estate. Le opere, affidate, sarebbero dovute partire in questi giorni. Rinvio a primavera, invece, per l’intervento di restyling energetico e "risanamento" strutturale della scuola primaria "colabrodo" di piazza Unità d’Italia, record di allagamenti e infiltrazioni negli anni scorsi. A chiedere il rinvio, nell’ultimo incontro con l’amministrazione comunale, la direzione didattica: "Si partirà in primavera - così la sindaca Elisa Balconi - con la possibilità di prolungare il cantiere nel periodo delle vacanze. Il cronoprogramma era in ordine. Io suppongo che l’istanza abbia principalmente l’obiettivo di limitare i disagi, e accorciare i tempi di convivenza fra cantieri e attività didattica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

