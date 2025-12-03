Per la giunta Fico in Campania si fa il nome dell'economista Petraglia Per Cuomo Pd c'è l'ostacolo M5S

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fico cerca di far salire il livello della sua possibile squadra di governo regionale. Ancora molti ostacoli per trovare la quadra sui nomi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

giunta fico campania faNella nuova giunta della Campania di Fico ora c’è l’alt ai consiglieri-assessori per bloccare l’effetto domino - Ci sono tanti (troppi) nomi possibili per la nuova giunta regionale della Campania targata Roberto Fico. Segnala fanpage.it

giunta fico campania faCampania, il totonomi della giunta Fico: c’è lo stop ai consiglieri - In attesa della proclamazione ufficiale (almeno una decina di giorni) fervono i contatti per formare la nuova giunta regionale. Secondo ilmattino.it

Campania, al via il toto-giunta di Fico. Tutti i nomi - Al via il risiko della neo giunta di Roberto Fico. Scrive policymakermag.it

giunta fico campania faLa giunta di Roberto Fico in Regione Campania: tutti i nomi in corsa, deleghe chiave e subentri - Roberto Fico prepara la nuova giunta tra equilibri politici, deleghe chiave e possibili subentri in Consiglio. Scrive fanpage.it

Campania, Fico accelera sulla nuova giunta: rappresentanza femminile, equilibrio politici-tecnici e un nuovo baricentro per la Regione - Analisi di un metodo e dei suoi possibili effetti sugli equilibri della coalizione. Da sciscianonotizie.it

giunta fico campania faFico ha scelto il modello De Luca - Dinanzi al rischio molto concreto di ritrovarsi prigioniero di una sintesi impossibile Roberto Fico, a quanto pare, ha deciso di tagliare la testa al toro, dunque di escludere a monte la possibilità d ... Scrive orticalab.it

