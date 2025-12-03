Per il Piccolo Mugnaio del Mulino Bianco arriva l'agognato bacio | il lieto fine scritto da un bambino

Dopo quasi cinquant'anni il Piccolo Mugnaio Bianco ha finalmente conquistato la sua Clementina, grazie ad un'iniziativa che ha coinvolto oltre 12.000 consumatori che si sono cimentati nella scrittura di un dolcissimo finale per festeggiare il mezzo secolo di Mulino Bianco. A firmare la storia scelta è stato Michele, 10 anni, di Fossano, che ha visto il suo lieto fine trasformato in un cortometraggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Buongiorno con il calendario del Piccolo Mugnaio Bianco - facebook.com Vai su Facebook

Mulino Bianco, torna il piccolo mugnaio bianco con un frollino in edizione limitata a lui dedicato - Continuano le celebrazioni per i 50 anni di Mulino Bianco con il Piccolo Mugnaio Bianco, uno dei personaggi più iconici fra quelli che hanno accompagnato la comunicazione del brand per tutti gli anni ... Si legge su ilmessaggero.it

Mulino Bianco e il “piccolo gran finale”: la più bella storia d'amore sul Piccolo Mugnaio Bianco è quella di Michele Floris, 10 anni - ma non solo: alla fine, il Piccolo Mugnaio Bianco della Mulino Bianco ha conquistato il cuore della sua amata Clementina. Segnala ilmessaggero.it

Michele Floris conquista il Mulino Bianco - La sua proposta ha vinto il concorso "Piccolo gran finale" ed è diventata un cartone animato ... Lo riporta lafedelta.it

Mulino Bianco e la storia a lieto fine del piccolo Michele tra il Mugnaio e Clementina - Dopo quasi 50 anni, il Piccolo Mugnaio Bianco conquista finalmente la sua adorata Clementina, meritandosi un suo bacio e disegnando il lieto fine della storia d’amore più dolce di sempre. Lo riporta tg24.sky.it

Per i 50 anni del Mulino Bianco arriva un frollino in edizione limitata - Continuano le celebrazioni per i 50 anni di Mulino Bianco con il Piccolo Mugnaio Bianco, uno dei personaggi più iconici fra quelli che hanno accompagnato la ... Si legge su notizie.tiscali.it

Michele Floris, 10 anni e scrittore provetto: studente salmourese vince il premio del Piccolo Mugnaio - “Un ricordo che rimarrà impresso per sempre” in Michele Floris, 10 anni, alunno della quinta della scuola primaria. Lo riporta targatocn.it