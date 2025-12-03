per il finale stranger things 5 potrebbe avere in serbo perfino un viaggio nel tempo

In Stranger Things, ogni dettaglio ha uno scopo e un significato, anche se non è sempre immediatamente evidente. Figuriamoci per il finale di Stranger Things 5! I waffle che Undici ama mangiare all'inizio della serie diventano un indizio della sua sopravvivenza alla fine della prima stagione. La canzone che Max ama ascoltare sul suo walkman diventa il suo più grande scudo contro gli attacchi di Vecna (e compare in due stagioni). Il personaggio di Will in Dungeons & Dragons è un mago, e guarda caso negli ultimi episodi ha tirato fuori dei poteri soprannaturali. Per questo, il fatto che la quinta stagione di Stranger Things giochi più volte con il motivo narrativo del viaggio nel tempo non è un caso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

