Per i suoi 200 anni la stamperia Pascucci apre a una mostra a cielo aperto dedicata alla Natività
Prendono ufficialmente il via a Gambettola, le celebrazioni per il bicentenario della stamperia Pascucci, una delle botteghe artigiane tra le più antiche d’Italia. Da sette generazioni, infatti, la famiglia Pascucci tramanda l’arte della stampa su tela, simbolo autentico della Romagna. Dal 1826. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Gambettola, una mostra celebra i 200 anni della Stamperia Pascucci - Prendono ufficialmente il via a Gambettola, paese dell’entroterra romagnolo, le celebrazioni per il bicentenario della Stamperia Pascucci, una delle botteghe artigiane tra le più antiche d’Italia e an ... Lo riporta mediterranews.org
La storica Stamperia Pascucci: “Rappresentiamo la Romagna con tele e ruggine da 200 anni” - Cesena, 2 novembre 2025 – Stampo in legno di pero, mazzuolo che cala sonoro sulla tela e quell’odore particolare in cui domina l’aceto. Da ilrestodelcarlino.it
I duecento anni della Stamperia Pascucci - L’antica Stamperia Pascucci di Gambettola ha scelto ’Romagnola’, la tradizionale Fiera della Canapa e dell’artigianato di Gambettola, quest’anno giunta alla sua XX edizione per presentare al pubblico ... Secondo ilrestodelcarlino.it