Per Gimenez non c' è più spazio nel Milan | a gennaio può andare via
L’attaccante è ancora out per infortunio, al ritorno non dovrebbe avere chance. L’agente sonda altre piste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Nuovi aggiornamenti in vista del derby per il Milan Come riportato da Gianluca Di Marzio, Gimenez continua il lavoro personalizzato e la sua convocazione resta sempre più in dubbio
Aggiornamenti sull'infortunio di Gimenez Stando a quanto riportato da Moretto, l'infortunio dell'attaccante non desta troppa preoccupazione Lo stop dovrebbe essere di due, massimo 3 tre settimane. Dopo la sosta potrebbe già tornare a disposizione