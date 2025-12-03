Per chi voterebbero gli astenuti? Un sondaggio riserva delle sorprese
E se gli astenuti andassero a votare? Un corto circuito linguistico, certo. Ma anche un paradosso che va indagato se vogliamo capire che aria tira là fuori, tra gli elettori che si sentono delusi o non rappresentati dalla classe politica. E scelgono dunque di non votare, ognuno con le sue ragioni. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sondaggio, gli astenuti se fosse obbligatorio per chi voterebbero? . . #dimartedì #giovannifloris - facebook.com Vai su Facebook
Interessante sondaggio #Ipsos su come voterebbero gli attuali astenuti. Pochi di loro effettivamente voteranno ma i risultati ci dicono molto. Il potenziale di rimobilitazione premierebbe Fratelli d’Italia e M5S (entrambi vicini al 20%), Sinistra-Verdi attorno all’8% Vai su X
Per chi voterebbero gli astenuti? La risposta sorprendente da un sondaggio - FdI resta primo partito anche tra chi non va alle urne, ma il M5s è ad un'incollatura. Scrive today.it