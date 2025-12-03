Per chi voterebbero gli astenuti? Un sondaggio riserva delle sorprese

Today.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E se gli astenuti andassero a votare? Un corto circuito linguistico, certo. Ma anche un paradosso che va indagato se vogliamo capire che aria tira là fuori, tra gli elettori che si sentono delusi o non rappresentati dalla classe politica. E scelgono dunque di non votare, ognuno con le sue ragioni. 🔗 Leggi su Today.it

