Per accedere agli smartphone servirà l’ok del giudice | passa la delega anti-pm voluta dal berlusconiano Enrico Costa

Una delega al governo per modificare entro sei mesi il codice di procedura penale, prevedendo che per accedere al contenuto di uno smartphone o di qualsiasi altro dispositivo informatico, in primis mail e chat, i pm debbano chiedere l’autorizzazione al giudice. La prevede l’articolo 6 della legge di delegazione europea, il provvedimento con cui ogni anno il Parlamento detta all’esecutivo i criteri per attuare le direttive Ue. Nella versione 2025, approvata mercoledì alla Camera, il deputato di Forza Italia Enrico Costa ha fatto inserire uno dei suoi emendamenti “garantisti”, diventati ormai un genere: col pretesto di adeguare l’Italia a una sentenza della Corte di giustizia Ue, la norma stabilisce che le Procure possano accedere ai dati contenuti nei device solo con il “ controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente “, esclusi i “casi di urgenza debitamente giustificati” e le indagini per una serie di gravi reati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

