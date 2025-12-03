Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Venticano celebra con affetto il centesimo compleanno del Sig. Giuseppe Marano, uomo mite, lavoratore instancabile e testimone di un’epoca. È il secondo concittadino che raggiunge i 100 anni in questa stessa settimana, un segno straordinario di vitalità e legame con la nostra terra. Per tutta la vita ha lavorato come operaio edile, costruendo non solo edifici, ma anche i valori su cui si fonda la nostra comunità. La sua longevità è anche frutto di uno stile di vita sano: alimentazione semplice, genuina, fatta di prodotti del territorio e di quelle buone abitudini che il tempo non cancella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Peppe Marano e Imma Mastromarino: due centenari in un giorno