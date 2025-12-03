Peppe Iodice torna al Teatro Cilea con Ho visto Maradona

Torna al Teatro Cilea Peppe Iodice con “Ho visto Maradona”, uno spettacolo comico e soprannaturale che rivela le verità nascoste della città di Napoli. Prosegue a gonfie vele la Stagione Teatrale 2025-2026 del Teatro Cilea di Napoli. Dopo il sold out per le serate di Peppe Barra, l’esordio promettente degli allievi della Cilea Academy, l’esplosiva . 🔗 Leggi su 2anews.it

