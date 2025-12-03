People We Meet of Vacation | Netflix rilascia il primo trailer del film di Brett Haley
L’attesa è finita per gli appassionati di romance di tutto il mondo! Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale di The People We Meet on Vacation, l’attesissimo adattamento letterario del bestseller di Emily Henry. Dopo anni di speranze, la commedia romantica che ha conquistato i lettori sarà il primo dei romanzi di Henry a sbarcare sul grande schermo (o, in questo caso, sul piccolo schermo di Netflix). Data di uscita e dove vederlo. Segnatevi la data: il film Netflix The People We Meet on Vacation debutterà sulla piattaforma di streaming il 9 Gennaio 2026. Se il libro di Emily Henry ha ridefinito il genere romance, il trailer ora ci offre un’emozionante anteprima della chimica e delle dinamiche che renderanno l’ adattamento un successo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
