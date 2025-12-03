Pensioni 2026 aumenteranno dell’1,4% Ecco le cifre per le minime 3,13 euro al mese

Il decreto firmato dal Ministero dell’Economia il 19 novembre scorso fissa all’1,4% l’inflazione prevista per il 2025. È su questa base che si calcolerà la rivalutazione degli assegni pensionistici a partire dal 1° gennaio 2026. Resta in ogni caso una stima provvisoria, in attesa dei dati Istat definitivi, che potrebbero comportare eventuali conguagli successivi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal 1° gennaio le pensioni minime aumenteranno di soli 3,13 euro al mese, a causa della perequazione 2026 fissata all’1,4%. Un incremento considerato insufficiente a compensare la perdita di potere d’acquisto degli anni 2022–2023 e quasi del tutto eroso - facebook.com Vai su Facebook

#Pensioni, ecco di quanto aumentano gli assegni da gennaio Vai su X

Gli aumenti sulle pensioni dal 1° gennaio 2026: la tabella con i nuovi importi netti - Il ministero dell'Economia ha comunicato che la perequazione sarà dell'1,4%. Da today.it

Pensioni 2026: aumenti da pochi euro mentre l’età continua a salire - La rivalutazione all’1,4% porta solo aumenti minimi alle pensioni, mentre dal 2027 scatteranno nuovi requisiti e restano in bilico Quota 103 e Opzione Donna ... Come scrive catania.liveuniversity.it

Pensioni, Aumenti dell’1,4% nel 2026 - In Gazzetta Ufficiale il Dm che fissa il tasso di perequazione provvisorio dal 1° gennaio 2026 per le pensioni erogate dall’INPS. Riporta msn.com

Pensioni, dal 1° gennaio 2026 assegni rivalutati dell'1,4%: aumenti e calcoli per le fasce - Dal primo gennaio 2026 le pensioni saranno rivalutate dell' 1,4%: minime verso quota 620 euro, aumenti per scaglioni e nessun conguaglio sul 2025 ... Si legge su it.blastingnews.com

Pensioni, gli aumenti dal 1° gennaio con la rivalutazione 2026: «Più alta del 2025». Come cambiano gli importi - È ufficiale il tasso di rivalutazione degli assegni a partire dal 1° gennaio 2026. Si legge su leggo.it

Pensioni 2026, è polemica sugli "aumenti": ecco la rivalutazione ufficiale (1 / 2) - Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Segnala donna.fidelityhouse.eu