Con " Pensare il Buongoverno. La democrazia e i limiti del potere ", Flavio Felice, ordinario di Storia delle dottrine politiche presso l’Università del Molise, offre un lavoro di grande importanza. Esso occupa un posto primario tra gli studi sul pluralismo sociale in Italia, diversamente che all’estero, assai poco praticati. Il volume costituisce il punto di arrivo di una ricerca già lunga, feconda e importante, e poi chiama e consente ulteriori approfondimenti. La originalità culturale e scientifica del testo, e politica occorrerebbe aggiungere in tempi come i nostri di nostalgie stataliste e populiste, meglio si comprende alla luce del percorso intellettuale compiuto dell’autore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

