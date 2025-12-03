Penalisti | Le parole di Borrelli violano i principi costituzionali
Tempo di lettura: 3 minuti “ Affermare che la difesa di soggetti definiti camorristi, vieppiù in presenza di imputati non ancora condannati per reati di natura associativa, determini l’assimilazione del difensore alla cultura della illegalità dell’imputato, l’appartenenza a una presunta zona grigia o la vicinanza alla criminalità organizzata, viola apertamente una serie di principi costituzionali fondanti lo stato di diritto di una moderna democrazia, come la nostra”. E’ quanto viene sottolineato, dalla Camera Penale di Napoli, in una nota diffusa dopo la lite che, nei giorni scorsi, ha visto protagonisti sul web l’avvocato penalista partenopeo Rosario Marsico e il deputato Francesco Emilio Borrelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Il neo consigliere regionale critica l'azione del collega Ceparano contro i venditori ambulanti, bordate anche a Borrelli per le sue parole contro gli avvocati penalisti. Anche la Camera Penale di Napoli stigmatizza le frasi del deputato di Avs - facebook.com Vai su Facebook
Borrelli su Pisacane: «Con lui ho un bel rapporto! Il lato umano per me conta tanto» - Gennaro Borrelli, giocatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista curiosa in merito a diverse tematiche. msn.com scrive