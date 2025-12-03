Pellegrini è sul taccuino del Napoli Il dubbio è | pagarlo subito e poco ora o prenderlo a zero a giugno Moretto
Lorenzo Pellegrini al Napoli? Al Napoli servino centrocampisti e la pista con la Roma resta calda per motivi tattici ed economici. Manna è già al lavoro per scegliere il profilo più adatto alle esigenze della squadra. Pellegrini resta un nome caldo. Matteo Moretto ha riportato quanto segue sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “ Oggi torniamo a parlare di un nome per il centrocampo del Napoli, un profilo che era già stato accostato agli azzurri durante l’estate. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, giocatore che il club partenopeo aveva valutato mesi fa e che continua a seguire con interesse in vista del mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Pellegrini è sul taccuino del #Napoli. Il dubbio è: pagarlo subito (e poco) ora o prenderlo a zero a giugno. Il suo contratto con la Roma scade a giugno. La #Roma, però, dovrà decidere se cederlo subito o rischiare di perderlo a parametro zero in estate. La tra - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, concerto per la pace verso il Premio internazionale Pellegrini - Il Gruppo Under 45 dell’Arciconfraternita dei Pellegrini organizza un concerto per la pace in vista del premio Internazionale “Pellegrini di Pace” promosso d’intesa con l’Arcidiocesi di Napoli. Segnala ilmattino.it
A Napoli il premio internazionale "Pellegrini di pace" - Nasce a Napoli il premio internazionale "Pellegrini di pace", frutto della collaborazione tra l'Arcidiocesi di Napoli ETS e l'Arciconfraternita della SS. Secondo ansa.it
Papa Francesco, messaggio ai pellegrini venuti da Napoli: il saluto dal policlinico - In occasione del Pellegrinaggio giubilare dell'Arcidiocesi di Napoli e di altre Diocesi, Papa Francesco ha inviato questa mattina un messaggio, letto dal cardinale Domenico Battaglia: «In questi ... Si legge su ilmattino.it
Papa ai pellegrini di Napoli, ho sentito il vostro sostegno - "In questi giorni ho sentito tanto il sostegno di questa vostra vicinanza, soprattutto attraverso le preghiere con cui mi avete accompagnato. ansa.it scrive
Diocesi: Napoli, nasce il Premio internazionale “Pellegrini di pace” - Trinità dei Pellegrini e Convalescenti uniscono le forze per dare vita a un progetto di grande respiro internazionale: la ... Come scrive agensir.it