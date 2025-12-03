Lorenzo Pellegrini al Napoli? Al Napoli servino centrocampisti e la pista con la Roma resta calda per motivi tattici ed economici. Manna è già al lavoro per scegliere il profilo più adatto alle esigenze della squadra. Pellegrini resta un nome caldo. Matteo Moretto ha riportato quanto segue sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “ Oggi torniamo a parlare di un nome per il centrocampo del Napoli, un profilo che era già stato accostato agli azzurri durante l’estate. Si tratta di Lorenzo Pellegrini, giocatore che il club partenopeo aveva valutato mesi fa e che continua a seguire con interesse in vista del mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pellegrini è sul taccuino del Napoli. Il dubbio è: pagarlo subito (e poco) ora o prenderlo a zero a giugno (Moretto)