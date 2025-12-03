Peli protesi provocazioni | la moda ha un feticcio per il corpo nudo
Negli ultimi mesi le tendenze moda sembrano avere sviluppato una nuova ossessione: riportare il corpo nudo al centro. Non il corpo levigato, perfetto e social-friendly, piuttosto, un corpo “vivo”, imperfetto, pieno di peli e modellato con protesi. Una sorta di feticcio esplicito che attraversa passerelle, drop virali e momenti red carpet, e che sembra voler raccontare una tensione crescente tra estetica patinata e verità corporea. Tendenze moda tra nudo e peli: gli slip di Skims. Il caso più chiacchierato è quello degli slip con pelo di Skims, la linea di Kim Kardashian: un micro-tanga a cui sono stati applicati ciuffi di finto pube in varie nuance. 🔗 Leggi su Amica.it
Scopri altri approfondimenti
Nel 1985, l’anno di "Ritorno al futuro", Michael J. Fox finì anche sul set del cult di Rod Daniel, "Voglia di vincere". All’inizio non era entusiasta: l’idea di passare ore tra protesi e trucco lo frenava. In quei mesi stava girando "Casa Keaton" e il primo "Ritorno al fut - facebook.com Vai su Facebook
Peli, protesi, provocazioni: la moda ha un feticcio per il corpo nudo - Negli ultimi mesi le tendenze moda hanno una nuova ossessione, riportare il corpo nudo al centro, “vivo”, imperfetto e pieno di peli ... Riporta amica.it
I peli pubici non sono più un tabù: arriva il perizoma “peloso” di Kim Kardashian - I perizomi con i peli pubici finti: ecco com’è fatto e quanto costa il capo di lingerie super provocatorio. Secondo fanpage.it