Peli protesi provocazioni | la moda ha un feticcio per il corpo nudo

Negli ultimi mesi le tendenze moda sembrano avere sviluppato una nuova ossessione: riportare il corpo nudo al centro. Non il corpo levigato, perfetto e social-friendly, piuttosto, un corpo “vivo”, imperfetto, pieno di peli e modellato con protesi. Una sorta di feticcio esplicito che attraversa passerelle, drop virali e momenti red carpet, e che sembra voler raccontare una tensione crescente tra estetica patinata e verità corporea. Tendenze moda tra nudo e peli: gli slip di Skims. Il caso più chiacchierato è quello degli slip con pelo di Skims, la linea di Kim Kardashian: un micro-tanga a cui sono stati applicati ciuffi di finto pube in varie nuance. 🔗 Leggi su Amica.it

