Pedone investito a Mariano Comense | 42enne soccorso in codice rosso
Momenti di grande apprensione questa mattina, intorno alle 9.15, in via dei Cipressi a Mariano Comense, all’altezza del civico 6. Un uomo di 42 anni è stato investito mentre si trovava a piedi lungo la strada. La dinamica esatta dell’impatto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma fin dai. 🔗 Leggi su Quicomo.it
