Pedone investito a Mariano Comense | 42enne in ospedale

Momenti di grande apprensione questa mattina, intorno alle 9.15, in via dei Cipressi a Mariano Comense, all’altezza del civico 6. Un uomo di 42 anni è stato investito mentre si trovava a piedi lungo la strada. La dinamica esatta dell’impatto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma fin dai. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pedone investito in Corso Sandro Pertini a Modica: ferito e trasportato in ospedale - facebook.com Vai su Facebook

Pedone investito da un autobus Atm in viale Jenner a Milano: è gravissimo - Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia ... Segnala fanpage.it