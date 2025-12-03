Pedaggio autostradale l' Italia ha introdotto il rimborso automatico in caso di ritardi e cantieri

L'Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato martedì 2 dicembre una delibera che obbliga i concessionari a restituire parte o tutto il pedaggio agli automobilisti bloccati da cantieri o traffico. È il primo sistema del genere in Europa. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Pedaggio autostradale, l'Italia ha introdotto il rimborso automatico in caso di ritardi e cantieri

Leggi anche questi approfondimenti

Dal 2026 scatterà la possibilità di farsi rimborsare il costo del pedaggio autostradale, se ci sono ritardi dovuti a cantieri o anche ad altri motivi, come traffico o meteo Le nuove regole: https://fanpa.ge/RdjS8 Vai su Facebook

Via libera dell'Autorità per i trasporti al diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico #ANSA Vai su X

Pedaggio autostradale, l'Italia ha introdotto il rimborso automatico in caso di ritardi e cantieri - L'Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato martedì 2 dicembre una delibera che obbliga i concessionari a restituire parte o tutto il pedaggio agli automobilisti bloccati da cantieri o traffi ... Lo riporta wired.it

Autostrade, dal 2026 in arrivo i rimborsi dei pedaggi in caso di cantieri o traffico: le nuove regole - Nel 2026 arriva la possibilità di ottenere un rimborso automatico per il pedaggio autostradale pagato, se i cantieri o il traffico fanno arrivare in ritardo ... fanpage.it scrive

Autostrade, in arrivo il rimborso dei pedaggi in caso di cantieri e traffico. Cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Autostrade, in arrivo il rimborso dei pedaggi in caso di cantieri e traffico. Si legge su tg24.sky.it

Autostrade: dal 2026 scattano i rimborsi automatici per cantieri e blocchi del traffico - La delibera dell'Autorità dei Trasporti introduce il diritto al rimborso del pedaggio in caso di disagi. Si legge su dueruote.it

Autorità dei Trasporti dà l’ok al rimborso del pedaggio autostradale in caso di cantieri o blocchi del traffico - L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato rimborso del pedaggio autostradale per ritardi a causa di cantieri ... Secondo ilmetropolitano.it

Autostrade, rimborsi per cantieri e traffico bloccato: come cambia il pedaggio dal 2026 - Con la delibera 211/2025 approvata dall’Autorità di regolazione dei trasporti, quel messaggio potrà trasformar ... Da giornalelavoce.it