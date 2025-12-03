Pedaggio autostradale l' Italia ha introdotto il rimborso automatico in caso di ritardi e cantieri

L'Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato martedì 2 dicembre una delibera che obbliga i concessionari a restituire parte o tutto il pedaggio agli automobilisti bloccati da cantieri o traffico. È il primo sistema del genere in Europa. 🔗 Leggi su Wired.it

