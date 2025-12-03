Pd convocata l’assemblea regionale del partito per il 17 gennaio
FIRENZE – Il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi e la presidente dell’assemblea Valentina Mercanti, hanno convocato l’assemblea regionale del partito per il 17 gennaio prossimo alle 10. Così Fossi e Mercanti: “ Si tratta di un passaggio cruciale nel percorso di confronto e rilancio che la nostra comunità politica ha avviato nelle ultime settimane. Questa decisione nasce dalla volontà condivisa di rafforzare la partecipazione, mettere al centro il dibattito interno e i territori e costruire insieme le scelte strategiche per il governo regionale e le prossime sfide elettorali che attendono il partito”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
